Nato macht ein Problem zur Tugend

Fast unterm Radar all die Themen, in denen die Nato noch in Friedenszeiten Sinn suchte. Gastgeber Spanien sorgt sich um die Südflanke, um Krisen vor der Haustür in Nordafrika, um asymmetrische Bedrohungen wie Terrorismus. Neue Waffen-Technologien, die die bestehenden wirkungslos machen können, sind auch eine Sorge, doch nur 21 von 30 machen mit bei einem Innovationsfonds, in dem eine einzige Milliarde Euro steckt.