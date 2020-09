Eine erste Gelegenheit dazu biete bereits ein Treffen der Anti-IS-Koalition am Freitag in München. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ließ am Mittwoch offen, ob die Bundeswehr sich künftig an dem Nato-Einsatz beteiligen könnte. Bevor die Nato-Mission im Irak ausgebaut werden kann, muss ohnehin die Regierung in Bagdad ihr Einverständnis geben. "Wir werden nur so lange im Irak bleiben, wie wir willkommen sind", sagte Stoltenberg. Er stehe in engem Kontakt mit der Regierung.