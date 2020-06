Nato-Ministertreffen mit Nebenschauplatz

So bietet das Nato-Ministertreffen Gelegenheit, Klarheit zu schaffen, was die USA vorhaben. Die Unruhe im Bündnis ist groß, auch wenn Jens Stoltenberg nach außen versucht, die mögliche teilweise US-Truppenverlegung von Deutschland nach Polen herunterzuspielen, mit dem Hinweis, die US-Präsenz in Europa sei höher als noch vor ein paar Jahren und wichtiger Baustein der transatlantischen Achse. Außerdem sei über Zeitpunkt und Ablauf der Verlegung noch gar nicht endgültig entschieden.