Die Nato und neue geostrategische Realitäten

Noch ist man innerhalb der Nato ist allerdings unentschieden, in welchem Ausmaß die Ostflanke verstärkt werden soll. Die betroffenen Staaten wünschen sich eine erhebliche Verstärkung vor Ort, um eine Verteidigung sicherstellen zu können. Dies kann mehr Soldaten bedeuten, aber auch, dass zunächst nur Material und Munition in Depots in der Region gelagert werden. Andere Staaten sind nämlich eher skeptisch, was die Stationierung großer Verbände in der Region angeht.