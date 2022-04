Zudem sendet das Treffen mitten in Deutschland noch ein anderes Signal aus: Es verstärkt den Druck auf die Bundesregierung, mehr Waffen zu liefen, mehr schwere Waffen. Und in diesem Sinne äußerte sich Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht gleich zu Beginn der Konferenz in ihrer Rede, in der sie ankündigte, Deutschland werde die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern an die Ukraine ermöglichen.