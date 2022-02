… ist Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Zuvor arbeitete der Experte für Sicherheitspolitik und transatlantische Beziehungen am NATO Defence College in Rom. In seinem Sachbuch "Weltunordnung" analysiert Masala die globalen Krisen. Er plädiert für einen realistischen Blick auf die Außenpolitik, der nicht bei den Kategorien "Gut" und "Böse" stehen bleibt.

Bildquelle: unibw.de