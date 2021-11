Ausgerechnet in dieser Lage empfangen die Nato-Außenminister am Mittwoch in Riga ihre Amtskollegen aus Georgien und, ausgerechnet, der Ukraine. Beiden Staaten hatte die Nato auf ihrem Gipfeltreffen 2008 einen Beitritt in Aussicht gestellt – für "irgendwann in der Zukunft".