Der Aufstieg Chinas verändere nach den Worten Stoltenbergs "fundamental die globale Machtbalance". Dabei komme China immer stärker "vor die Haustür Europas". Das Reich der Mitte sei in der Arktis, im Mittelmeer und in Afrika präsent und investiere in kritische Infrastruktur in Europa: "Die Nato muss auf diese Entwicklungen antworten, weil sie einen fundamentalen Wandel in der weltweiten Machtbalance darstellt."