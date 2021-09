Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent in Washington, sieht in dem geplanten Sicherheitsbündnis ein Signal der USA an die Europäer, "Farbe zu bekennen, wie sie es halten mit China". Für Präsident Bidens Geschmack seien einige Nato-Partner zu sehr auf "Beschwichtigungskurs mit der Regierung in Peking", während die USA die kommunistische Führung in China ganz klar als Bedrohung ansehen, so Theveßen.