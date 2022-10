Gemeinsame Militärübung : Nato probt Einsatz von Atomwaffen

Es gibt nur eine Sorge, die manche Militärs in der Nato umtreibt: Russland beginnt seine ebenfalls jährliche Nuklearübung nur wenig später – und das in einer Zeit, wo der russische Präsident unverhohlen mit dem Einsatz von Nuklearwaffen droht. Geheimdienste könnten dann, so fürchtet mancher, nicht mehr klar unterscheiden: was ist nun Vorbereitung für eine Übung – und was für einen echten Einsatz.