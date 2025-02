Ukraine-Verhandlungen? Europa und Kiew ringen um Beteiligung

Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) geht heute in ihren dritten und letzten Tag. Die europäische Sicherheitsarchitektur, ein schnellerer EU-Beitritt der Balkan-Staaten und die Wettbewerbsfähigkeit Europas stehen auf dem Programm des internationalen Treffens.

Doch bestimmendes Thema dürfte auch heute die umstrittene Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance bleiben. Und es bleiben die Fragen: Wie wird das Verhältnis zwischen den USA und den anderen Nato-Ländern künftig aussehen? Wer wird an möglichen Verhandlungen für einen Frieden in der Ukraine beteiligt sein?

Ukraine-Verhandlungen: Scholz, Merz und Selenskyj fordern Beteiligung

Politiker wie Kanzler Olaf Scholz (SPD), Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderten, dass Europa und die Ukraine an den Gesprächen zwischen den USA und Russland über ein mögliches Ende des Krieges beteiligt werden müssten.

"Keine Entscheidungen über die Ukraine ohne die Ukraine, keine Entscheidungen über Europa ohne Europa", mahnte Selenskyj am Samstag. Auch Merz pochte bei der Sicherheitskonferenz auf die Einbeziehung Europas:

Es ist absolut inakzeptabel, dass Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika ohne die Ukraine und ohne die Europäer am Verhandlungstisch verhandeln.

Es müsse "alles in unserer Macht Stehende" getan werden, um das Land für die Verhandlungen in eine gute Position zu bringen.

Der US-Sondergesandte der US-Regierung für Russland und die Ukraine, Keith Kellogg, antwortete darauf am Samstagabend ausweichend, ohne die Rolle der Europäer konkret zu benennen. Auf die Frage, ob Europa bei Verhandlungen mit am Tisch sei, antwortete Kellogg: "Definieren Sie am Tisch."