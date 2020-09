Diese Menschen gibt es, aber auch diese Menschen sehen jetzt die Lügen, auch diese Menschen fühlen sich verraten. Die Unruhen vor einigen Monaten, das war eben nicht die urbane Schicht, nicht die Studenten, das waren die armen Leute, die angeblich loyal zum System stehen und auf die sich das System stützt. Die Lage im Iran ist so desaströs in jeder Hinsicht, es geht ja nicht nur um Unfreiheit. Dieses Land funktioniert nicht, der Staat funktioniert nicht. In jedem Amt gibt es Korruption. Es gibt kein Wasser, keine saubere Luft, es gibt nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, die Leute haben kein Geld, haben kein Öl. Das bringt die Menschen um und wenn sie dann noch so angelogen werden, so offen ins Gesicht von den obersten Behörden, dann sind sie natürlich perplex zunächst einmal.