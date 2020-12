Der Thriller um Alexei Nawalny geht in die nächste Runde. Während sich der russische ‎Oppositionspolitiker in Deutschland von einem Giftanschlag erholt, erhebt die Justiz in seiner ‎Heimat neue, schwere Vorwürfe: Nawalny soll Gelder im großen Stil veruntreut und sich ‎persönlich bereichert haben. Sollte er verurteilt werden, drohen ihm bis zu zehn Jahren Haft. ‎