Dresdner Friedenspreis für Putins "Angstgegner" Nawalny

Kreml-Kritiker Nawalny war am 16. Februar im Alter von 47 Jahren im Straflager "Polarwolf" am Polarkreis in Sibirien zusammengebrochen und gestorben . Die Todesursache wurde nicht unabhängig geklärt. Er saß seit 2021 in Russland in Lagerhaft. 2020 überlebte er einen Giftanschlag. Nach seiner erfolgreichen Behandlung in Deutschland kehrte er nach Russland zurück.