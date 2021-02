Der russische Botschafter kritisierte die Entscheidungen "unserer Partner in der EU" in der Russland-Politik als "unlogisch und erstaunlich politisiert". Die EU habe in den vergangenen Jahren systematisch die Entwicklung der Beziehungen zu Russland behindert - "unter Vorwänden, die an den Haaren herbeigezogen waren". Dagegen sei Russland ein "verlässlicher Partner", der im Gegenzug die Tür nicht zuschlage.