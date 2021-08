Bundeskanzlerin Merkel bietet Nawalny die Behandlung in einem deutschen Krankenhaus an. Es beginnen dramatische Stunden, in denen die Familie Nawalnys, Unterstützer und die Bundesregierung mit dem russischen Staat um die Verlegung des Patienten ringen. Russische Ärzte betonen, sie hätten in Blut- und Urinproben kein Gift gefunden.