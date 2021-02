Er äußerte sich erstmals öffentlich, seit ein Gericht in Moskau am Dienstag eine bereits verhängte Bewährungsstrafe aus dem Jahr 2014 in knapp drei Jahre Strafkolonie umgewandelt hatte. Am Freitag steht ihm ein weiterer Prozess bevor, bei dem ihm wegen "Verleumdung" eines Weltkriegsveteranen fünf Jahre Haft drohen. "Die eindeutige Gesetzlosigkeit, der ich von dem Moment an ausgesetzt war, als ich aus dem Flugzeug stieg, ist Putins Rache an mir persönlich", schrieb der 44-Jährige.