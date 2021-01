Der Putin-Widersacher Nawalny war im August nach einem Giftanschlag ins Koma gefallen, in den vergangenen fast fünf Monaten erholte er sich in Deutschland. Für den Angriff auf ihn machte er den Kreml verantwortlich, der das aber vehement abstritt.Trotz der Giftattacke mit einem Nervenkampfstoff und trotz der Drohung der Gefängnisbehörde ihn sofort nach seiner Rückkehr festzunehmen, flog Nawalny am Sonntag nach Russland zurück. Prompt wurde er verhaftet.