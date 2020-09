"Es ist viel Detektivarbeit, herauszufinden, was das wirklich für ein Substanz und über welchen Weg sie zu Nawalny gekommen ist", so Göttlicher. Das heißt also: Nowitschok kann grundsätzlich nicht nur in Russland hergestellt werden. Auch der Toxikologe und Chemiewaffenexperte Ralf Trapp sagt auf tagesschau.de, dass auch andere Labore in der Lage seien, den Kampfstoff zu produzieren.