Alexej Nawalny kritisiert oft die Politik und die Mächtigen in Russland und sagt, was seiner Meinung nach falsch läuft. Er wirft Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dessen Partei etwa vor, korrupt zu sein, also beispielsweise Geld von Firmen anzunehmen und ihnen dafür Gefallen zu tun.



Damit hat er sich in Russland viele Feinde gemacht, vor allem die russische Regierung. Auch die vielen Anhänger von Präsident Putin finden es überhaupt nicht gut, dass es Nawalnys Ziel ist, dass Putin nicht länger an der Macht bleibt.



Nawalny wird aber noch aus einem anderen Grund kritisch gesehen: Wegen seiner Vergangenheit. Selbst bei den aktuellen Protesten sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zwar ungerecht finden, was mit Nawalny passiert, die aber nicht alles gut finden, was er macht und gemacht hat.



Nawalny hat sich vor einigen Jahren nämlich immer wieder rassistisch geäußert. Er hat zum Beispiel schlecht über Migrantinnen und Migranten in Russland gesprochen – etwa auf Demonstrationen, bei denen auch Menschen waren, die rassistische und rechtsextreme Meinungen vertreten.



Schon seit ein paar Jahren hat sich Nawalny aber nicht mehr rassistisch geäußert. Es ist nicht ganz klar, ob er noch immer so denkt. Mittlerweile kümmert er sich vor allem um ein Thema: Die Korruption in Russland.