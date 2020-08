Röttgen: Vergiftung Nawalnys "kein Zufall"

Auch den Zeitpunkt des mutmaßlichen Anschlags halte er nicht für Zufall. Offensichtlich handele es sich um die "klare Botschaft" an die Opposition im Land, Ereignisse wie in Belarus in Russland nicht zuzulassen. Röttgen sprach von einem "Exempel, das an Alexander Nawalny statuiert wurde, zur Warnung an die eigene Bevölkerung".