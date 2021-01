Alexej Nawalny scheint vor nichts Angst zu haben. An diesem Sonntag will der Oppositionspolitiker, der im Sommer nur knapp einen Giftanschlag überlebte und zur Behandlung nach Deutschland gebracht wurde, nach Russland zurückkehren. In seinem Heimatland drohen dem Kreml-Kritiker mehrere Prozesse - und die sofortige Verhaftung.