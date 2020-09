Wenn es jetzt zu einer Vollendung von Nord Stream käme, "dann wäre das die maximale Bestätigung für Wladimir Putin, dass er genau die richtige Politik macht", so Röttgen. Also raus aus dem Projekt? Die Deutschen sollten sich selbst behaupten "mit zivilen Mitteln, mit diplomatischen Mitteln. Aber eben auch Abhängigkeiten vermeiden und in der Sprache antworten, die die einzige ist, die Putin versteht."