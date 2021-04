Der Kreml-Kritiker, der in einem Straflager rund 100 Kilometer östlich von Moskau inhaftiert ist, berichtet schon seit Längerem über starke Rückenschmerzen und Lähmungserscheinungen in einem Bein. Am vergangenen Mittwoch erklärte Nawalny, aus Protest gegen mangelnde medizinische Versorgung in einen Hungerstreik getreten zu sein.