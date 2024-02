Russischer Oppositioneller: Wo ist Alexej Nawalnys Leiche?

Der Tod des Kreml-Kritikers Nawalny hat weltweit Entsetzen und Trauer ausgelöst. 17.02.2024 | 0:23 min

Das Team des Oppositionellen Alexej Nawalny hat dessen Tod bestätigt. Das teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch am Samstag bei X (vormals Twitter) unter Berufung auf Nawalnys Mutter Ljudmila Nawalnaja mit. Sie war in das Straflager im Norden Russlands gereist und habe dort die Todesnachricht erhalten.

Suche nach Nawalnys Leiche

Das Leichenschauhaus in Salechard, knapp 50 Kilometer vom Straflager entfernt, sei am Samstag jedoch geschlossen, berichtet Nawalny-Sprecherin Jarmysch. Über eine am Eingang angebrachte Kontakt-Telefonnummer sei Nawalnys Anwalt allerdings auch nicht weitergekommen. "Ihm wurde gesagt, dass er bereits der siebte Anrufer an diesem Tag sei", schrieb Jarmysch.