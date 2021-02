Am Dienstag hatte ein Gericht in Moskau Nawalny zu dreieinhalb Jahren Straflagerhaft verurteilt, weil er aus Sicht der Richterin mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren aus dem Jahr 2014 verstoßen hatte. Ein bereits abgesessener Hausarrest wird ihm jedoch angerechnet, so dass er kürzer in die Strafkolonie muss.