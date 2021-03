Der Kreml-Kritiker fiel am 20. August während eines Inlandflugs von Sibirien nach Moskau ins Koma. Von einem sibirischen Krankenhaus wurde er zwei Tage später in die Berliner Charité geflogen. Labore in Deutschland, Frankreich und Schweden sowie Tests der Organisation für das Verbot chemischer Waffen ergaben, dass Nawalny mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden ist. Nowitschok wurde als chemischer Kampfstoff zu sowjetischen Zeiten entwickelt.