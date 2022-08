Neitzel: Das ist völlig abstrus, meine Einschätzung. Putin wird ja ähnlich wie die Krim mit Sicherheit nicht das Donbass-Gebiet wieder hergeben, das er mit so viel Blut seiner Soldaten erobert hat, denken wir jetzt an an die Volksrepublik Luhansk (...) also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sondern das maximale Ziel, das ich für realistisch halte - aber nach mir geht es da nicht, sondern es ist ja die Sache der Ukraine und Russland - ist, dass man vielleicht einen Status quo ante erreicht, also die Linie, die es am 24. Februar gab. Aber selbst das wäre für die Ukraine glaube ich ein großer Erfolg und ich sehe überhaupt nicht, dass Putin bereit wäre so etwas zu akzeptieren.