Wegen des Verdachts auf Betrug, Untreue und Bestechlichkeit muss sich Neteanjahu am 17. März vor Gericht verantworten. Der Wahlkampf ist für ihn ein Kampf um sein politisches Überleben und seine persönliche Freiheit geworden. Aber Netanjahu will weiter regieren, und viele Israelis wollen offenbar weiter Bibi an der Spitze.