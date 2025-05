Haftbefehl wegen Gaza: Müsste Deutschland Netanjahu festnehmen?

Müsste Deutschland Netanjahu bei einem Besuch festnehmen und an Den Haag ausliefern? Während die internationale Kritik an Israels erneuter Großoffensive im Gazastreifen wächst, bezog der neue Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet (CDU), am Sonntag in der ZDF-Sendung Berlin direkt klar Stellung: