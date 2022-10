Bereits während de Maizière diese Worte sprach, war Klimaaktivistin Luisa Neubauer ihr Unmut darüber anzusehen, welcher sich in ihren Worten entlud: "Manchmal fühle ich mich wie in einem Paralleluniversum: Was machen wir denn hier? Sie reden über Sicherheit. Was für eine Sicherheit soll es geben in einer Welt, in der uns die Lebensgrundlagen um die Ohren fliegen?" Und weiter: