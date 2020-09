Und noch mehr der legendäre Auftritt des damaligen EZB-Chefs Mario Draghi, der 2012, auf dem Höhepunkt der Euro-Krise, ein starkes Signal an die Finanzmärkte aussandte - seine Zentralbank werde alles tun, was nötig sei, um den Euro zu retten ("whatever it takes").



Auch sprachlich bedienten sich Scholz und Altmaier heute dieser Vorbilder. Scholz, als er etwa das Wort von der "Bazooka" in den Mund nahm - so war auch Draghis Handeln an den Finanzmärkten bezeichnet worden.