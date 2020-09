Dann will Thomas Kemmerich einen Misstrauensantrag stellen. Und alles könnte erst einmal wieder von vorn losgehen. Diese Wahl hätte nach Artikel 70 die gleichen Regeln wie am Mittwoch: Erhält weder in einem ersten noch in einem zweiten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen, reicht in einem dritten Wahlgang die einfache.



Problem bei diesem neuen Wahlgang: Die Lage ist komplizierter als am Mittwoch, weil es erst einmal Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten braucht. Thomas Kemmerich hat nicht gesagt, ob er wieder kandidiert. Und Bodo Ramelow wieder für das Lager Rot-Rot-Grün? Noch hat man von dem Linkenpolitiker nichts gehört, ob er dafür noch einmal zur Verfügung stehen würde. Wenn ja, könnte er darauf spekulieren, dass er diesmal im dritten Wahlgang mit den 29 Stimmen der Linken plus Grüne und SPD gewählt wird. Denn ob FDP, AfD und CDU wieder gemeinsam einen wählen, ob vorher abgesprochen oder nicht, wäre nach der Kritik an der Kemmerich-Wahl politisches Harakiri.