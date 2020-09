Bei den Vorwahlen in New Hampshire werden bei den Demokraten nur 24 Delegiertenstimmen vergeben, die beim entscheidenden Nominierungsparteitag im Sommer zum Tragen kommen. Um sich die Präsidentschaftskandidatur der Partei zu sichern, muss ein Bewerber fast 2.000 Stimmen gewinnen. Die Bedeutung der Abstimmung liegt daher vor allem in ihrer Signalwirkung für die nächsten Vorwahlen: Nach Nevada und South Carolina wird am sogenannten "Super Tuesday" am 3. März in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten abgestimmt.