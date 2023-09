Die Gäste wiederum greifen vor allem deshalb auf Airbnb zurück, weil die Angebote dort zumeist günstiger als herkömmliche Hotelzimmer sind. Die kurzfristige Untervermietung der Wohnungen oder gar einzelner Zimmer hat sich inzwischen in einen riesigen Markt verwandelt: Etwa 40.000 Angebote stehen den Suchenden in New York zur Verfügung. Der Online-Anbieter hat die Mieten in den vergangenen Jahren massiv in die Höhe getrieben - gleichzeitig herrscht hier akuter Wohnraummangel für Einheimische.