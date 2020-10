... hat seinen fast vier Jahrzehnten in der Politik in eine erstaunliche Entwicklung vom idealistischen Rebellen zum autoritären Alleinherrscher durchgemacht. Nach dem Sieg der Revolution gegen die Somoza-Diktatur 1979 war Nicaragua das Sehnsuchtsland der internationalen Linken, mittlerweile hat sich Ortega mit dem Großkapital verbündet und fährt einen neoliberalen Wirtschaftskurs. Viele öffentliche Gelder sollen über dunkle Kanäle in die Taschen seiner Familie geflossen sein.



Ortega kam am 11. November 1945 in La Libertad in Zentralnicaragua zur Welt. Als junger Mann schloss er sich den linken Sandinisten an, einer Partei, die aus der gleichnamigen Guerilla-Organisation entstand. Ortega beteiligte sich am Kampf gegen Diktator Anastasio Somoza. Nach dessen Sturz wurde Ortega Mitglied der Regierungsjunta und trieb eine Bildungskampagne und den Ausbau des Gesundheitswesens voran.



1984 wurde Ortega zum Präsidenten gewählt. Seine erste Amtszeit war vom Krieg gegen die von den USA unterstützten Contras geprägt. 1990 verlor Ortega die Präsidentenwahl gegen Violeta Chamorro und ging in die Opposition. 2006 kehrte er an die Staatsspitze zurück und wurde nach 2011 auch im Jahr 2017 nach einem umstritten Wahlgang wiedergewählt.



(Quelle: AFP, ZDF)



Bildquelle: reuters