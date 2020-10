Der Vergleich mit dem Tunesier Mohamed Lahouaiej-Bouhlel drängt sich auf. Dieser war am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli 2016 mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge in Nizza gerast und hatte 86 Menschen getötet. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.