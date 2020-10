Online einkaufen könnte teurer ‎werden, denn auf manche Produkte ‎könnte Zoll fällig werden. ‎Kauft man ein Produkt in einem ‎britischen Onlineshop, dann kann ‎man es innerhalb von zwei Wochen ‎zurückgeben gegen Erstattung des ‎Kaufpreises. "Die ‎Gewährleistungsrechte in ‎Großbritannien sind deutlich besser ‎als in der EU", sagt Hermann-Josef ‎Tenhagen vom Verbraucherportal ‎Finanztip.