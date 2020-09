Auch den Griechen sei am Ende nur geholfen, wenn man das eigentliche Problem löse, nämlich die Situation an der syrisch-türkischen Grenze, wo sich eine Million Menschen befänden. Man müsse "den Druckpunkt wegnehmen", sagt Röttgen, und das ginge bei aller Kritik an Erdogan "nur mit der Türkei" und nur, "wenn wir Putin mit an den Tisch bekommen". "Wenn der Druckpunkt weg ist, dann ist auch das Problem an der anderen Grenze weg", so Röttgen.