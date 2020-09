Irgendwie, so die Hoffnung, könne es der Noch-Parteivorsitzenden und den drei wahrscheinlichen Nachfolge-Kandidaten (Merz, Laschet, Spahn) gelingen, eine gütliche Lösung zu finden - und ein "Team" aufzustellen. Kein Wort hatten CDU-Politiker in den letzten Tagen schließlich auch öfter bemüht als dieses.



Diesen Weg aber versperrt nun Röttgen, der selbstbewusst einen Sonderparteitag noch bis zur Sommerpause fordert. Es ist eine Forderung, die die anderen Bewerber und die Parteivorsitzende kaum abwehren können - wie sollten sie das begründen? Die CDU muss also zum zweiten Mal in ihrer Geschichte mehr (innerparteiliche) Demokratie wagen; und das ist gut so.