Bei der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist nach Angaben der Betreiberfirma das letzte Rohr der beiden Stränge verschweißt worden. Die Nord Stream 2 AG teilte mit, dass das Rohr nun in deutschen Gewässern auf den Meeresboden herabgelassen werden soll. Ziel ist es demnach, die deutsch-russische Gas-Pipeline noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen zu können.