In der russischen Presse wird an jenem Tag bereits spekuliert, Schröder könne Berater eines russischen Unternehmens werden, etwa des staatlichen Ölkonzerns Rosneft oder auch Gazprom. Die erste Ostsee-Pipeline ist da bereits in trockenen Tüchern. Trotz heftiger Proteste aus Polen und dem Baltikum wurde das 5,7 Milliarden Euro teure Projekt am 8. September 2005 in Berlin in Anwesenheit von Kanzler Schröder und Präsident Putin besiegelt. Wenige Monate später wird Schröder seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Betreibergesellschaft der Pipeline, der späteren Nord Stream AG antreten.