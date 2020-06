Völkische Revolution: Leitkodex voll mit neonazistischen Zielen.

Zu Gewalt wird in dem Dokument indirekt aufgerufen. "Wenn jemand nach Deinem Leben trachtet und am Abzug steht, sei du schneller und drücke zuerst ab." Und: "Deutschlands Feinde sind Deine Feinde, hasse sie aus ganzem Herzen." Man wolle der "Angriff auf alles Morsche" sein. Weiter heißt es: "Die Bewegung ist eine verschworene und einheitliche Gemeinschaft, auf Gedeih und Verderben."



Daneben wird ein enthaltsames Leben gepredigt - die Gruppe sah sich als eine Art künftige NS-Elite und wollte sich von etablierten Neonazi-Strukturen in Deutschland abgrenzen: Man solle weder Alkohol trinken noch Drogen nehmen oder "Körperschmuck" tragen - gemeint sind wohl Piercings. Auch solle man den "Körper in Zucht halten" und sich geistig bilden. All das legte die Gruppe in dem Leitfaden dar, in dem es auch darum geht, wie man ein "Führer" wird.