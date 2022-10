Nach Militärübungen in Südkorea hat Nordkorea den zweiten Tag in Folge Artilleriegeschosse in die Grenzgewässer abgefeuert. Am Mittwoch waren es 100 Granaten, am Dienstag 250. Keine sei in südkoreanischen Gewässern südlich der sogenannten maritimen Pufferzone gelandet, teilte die südkoreanische Armee mit. Die Zone war 2018 eingerichtet worden, um die Spannungen zu reduzieren.