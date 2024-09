Nordkorea: Wie weit ist das Atomprogramm von Kim Jong Un?

Ballbach findet es schwierig, über das weitere Verhalten Nordkoreas zu spekulieren. Man könne die aktuellen Entwicklungen in dem Land immer nur in ihren Kontext setzen - auch, wenn es naheliegend sei, dass es einem Zusammenhang mit den anstehenden Wahlen in den USA gebe. Außerdem traf am Freitag Sergej Schoigu, der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.