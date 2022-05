Die jüngste Testrunde erfolgte zu einem Zeitpunkt wachsender Unsicherheit in der Region. Es war bereits die 17. Runde von Raketentests durch Nordkorea in diesem Jahr. Bei seinem Besuch in Seoul am Wochenende hatten sich Biden und Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol unter anderem darauf verständigt, dass sich ihre Länder wegen der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramm über den Ausbau der gemeinsamen Militärmanöver beraten würden. Diese regelmäßigen Manöver der US-Streitkräfte in Südkorea sieht Nordkorea als eine Provokation.