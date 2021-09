Parade in Pjöngjang: Trecker statt Panzer

Pjöngjang nutzte in der Vergangenheit immer wieder offizielle Paraden, um Signale ans In- und Ausland zu senden. Bei den letzten derartigen Paraden - im Januar 2021 und im Oktober 2020 - hatte Nordkorea unter anderem ballistische Raketen gezeigt, die von den USA und Rivalen in Asien als Bedrohung angesehen werden.