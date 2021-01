Kim Jong Un, der Machthaber im streng abgeschotteten Nordkorea, hat beim Kongress der regierenden Arbeiterpartei offenbar Fehler eingeräumt. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA hat Kim in seiner Eröffnungsrede gesagt, dass die am letzten Parteikongress 2016 verkündeten Entwicklungsziele "in fast allen Bereichen zu einem großen Ausmaß nicht erreicht" worden seien.