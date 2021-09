Medien: UN-Sicherheitsrat tagt zu Nordkorea

Zuletzt hat Nordkorea das verfeindete Südkorea und westliche Staaten mit mehreren umstrittenen Raketentests provoziert. Bei einer Rede vor der Volksversammlung in Pjöngjang legte Machthaber Kim Jong Un nach und warf den USA erneut "feindselige Politik" vor. Nun beschäftigt sich der UN-Sicherheitsrat offenbar in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage in Nordkorea.