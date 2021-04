Nordkorea stellt sich in seinem jüngsten Bericht an die WHO weiterhin als coronavirusfreies Land dar. Pjöngjang habe gemeldet, dass bis zum 1. April 23.121 Menschen getestet wurden und alle Tests negativ verlaufen seien, erklärte die Weltgesundheitsorganisation in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP.